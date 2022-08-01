Şirket Dizini
Omega Healthcare
Omega Healthcare Maaşlar

Omega Healthcare'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $2,229'den üst uçta Grafik Tasarımcısı için $16,535'ye kadar değişir. Son güncelleme: 8/11/2025

$160K

Müşteri Hizmetleri
$2.3K
Grafik Tasarımcısı
$16.5K
İnsan Kaynakları
$2.2K

Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Omega Healthcare'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $16,535 ücretle Grafik Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Omega Healthcare'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $2,270'dır.

