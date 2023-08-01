Şirket Dizini
Olympus
Olympus Maaşlar

Olympus'nin maaş aralığı, alt uçta Donanım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $54,150'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $188,438'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Olympus. Son güncelleme: 8/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $130K
Muhasebeci
$72.4K
Biyomedikal Mühendis
$99.5K

Veri Analisti
$104K
Donanım Mühendisi
$54.2K
Pazarlama
$180K
Makine Mühendisi
$97.5K
Ürün Tasarımcısı
$188K
Ürün Yöneticisi
$93.6K
Satış
$157K
SSS

Olympus'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $188,438 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Olympus'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $101,696'dır.

