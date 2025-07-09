Şirket Dizini
Olam
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Olam Maaşlar

Olam şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $24,460 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $179,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Olam. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Muhasebeci
$24.5K
Kontrol Mühendisi
$101K
Yatırım Bankacısı
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Proje Müdürü
$179K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Olam şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $179,100 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Olam şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,389 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Olam için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • Snap
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar