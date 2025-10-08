Şirket Dizini
Nureva Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Nureva şirketinde in Canada Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$74.7K tutarındadır. Nureva şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Yıllık toplam
CA$74.7K
Seviye
L1
Temel maaş
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
0 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Nureva?

CA$225K

SSS

Nureva şirketindeki in Canada Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$95,120 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nureva şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$73,612 tutarındadır.

