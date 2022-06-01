Şirket Dizini
Novant Health
Novant Health Maaşlar

Novant Health şirketinin maaşları alt seviyede Information Technologist (IT) için yıllık $44,845 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $148,852 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Novant Health. Son güncellenme: 10/23/2025

Müşteri Hizmetleri
$46.4K
Veri Bilimci
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Novant Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $148,852 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Novant Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $46,365 tutarındadır.

