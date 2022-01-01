Şirket Dizini
Nova Credit Maaşlar

Nova Credit şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $110,550 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $174,125 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Nova Credit. Son güncellenme: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $135K
Veri Bilimci
$113K
Hukuk
$143K

Pazarlama
$156K
Ürün Müdürü
$174K
İK Uzmanı
$111K
SSS

Nova Credit şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $174,125 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nova Credit şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $138,784 tutarındadır.

