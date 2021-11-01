NOV Maaşlar

NOV şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $208,035 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NOV . Son güncellenme: 10/23/2025