NOV
NOV Maaşlar

NOV şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $208,035 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NOV. Son güncellenme: 10/23/2025

Veri Bilimci
Median $82.5K
Yazılım Mühendisi
Median $94.5K
Çözüm Mimarı
Median $149K

İş Geliştirme
$191K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$50.3K
Veri Bilimi Müdürü
$208K
Ürün Tasarımcısı
$109K
Ürün Müdürü
$136K
Proje Müdürü
$96.9K
Satış Mühendisi
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
SSS

NOV şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $208,035 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NOV şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $109,450 tutarındadır.

