Nous
Nous Maaşlar

Nous şirketinin maaşları alt seviyede İş Geliştirme için yıllık $14,634 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $96,515 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Nous. Son güncellenme: 10/23/2025

İş Geliştirme
$14.6K
Yönetim Danışmanı
$63.6K
Pazarlama
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Yazılım Mühendisi
$96.5K
SSS

Nous şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $96,515 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nous şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $62,009 tutarındadır.

