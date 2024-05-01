Nous Maaşlar

Nous şirketinin maaşları alt seviyede İş Geliştirme için yıllık $14,634 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $96,515 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Nous . Son güncellenme: 10/23/2025