Şirket Dizini
Notion
Notion Maaşlar

Notion şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $53,499 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $531,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Notion. Son güncellenme: 10/23/2025

Yazılım Mühendisi
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $186K
Ürün Tasarımcısı
Median $440K

Ürün Müdürü
Median $395K
Muhasebeci
$90.5K
İş Operasyonları Müdürü
$226K
İş Analisti
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
İnsan Kaynakları
$70K
Pazarlama
$175K
Program Müdürü
$187K
İK Uzmanı
$209K
Satış
$53.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$128K
Toplam Ödüller
$186K
UX Araştırmacısı
$170K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Notion şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

10 years post-termination exercise window.

SSS

Notion şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $531,500 tazminatla Yazılım Mühendisi at the L4 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Notion şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $196,000 tutarındadır.

