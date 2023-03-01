Şirket Dizini
Notable Health
Notable Health Maaşlar

Notable Health şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $280,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Notable Health. Son güncellenme: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $150K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $280K
Veri Analisti
$109K

Pazarlama
$171K
Ürün Müdürü
$151K
SSS

Notable Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $280,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Notable Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,750 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar