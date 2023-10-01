Şirket Dizini
NOS
NOS Maaşlar

NOS şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $23,736 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $58,309 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NOS. Son güncellenme: 10/23/2025

Veri Analisti
$23.7K
Ürün Müdürü
$49.3K
Proje Müdürü
$28.2K

Satış Mühendisi
$30.5K
Yazılım Mühendisi
$58.3K
Çözüm Mimarı
$55.8K
SSS

NOS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $58,309 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NOS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $39,899 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar