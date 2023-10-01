NOS Maaşlar

NOS şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $23,736 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $58,309 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NOS . Son güncellenme: 10/23/2025