NortonLifeLock
NortonLifeLock Maaşlar

NortonLifeLock şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $21,883 toplam tazminattan üst seviyede Program Müdürü için $273,360 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NortonLifeLock. Son güncellenme: 10/23/2025

Yazılım Mühendisi
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $200K
İş Analisti
$157K

İş Geliştirme
$159K
Müşteri Hizmetleri
$194K
Veri Bilimi Müdürü
$233K
Veri Bilimci
$71.8K
Mali Analист
$141K
Pazarlama
$189K
Pazarlama Operasyonları
$85.4K
Ürün Tasarımcısı
Median $109K
Program Müdürü
$273K
Proje Müdürü
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$152K
Çözüm Mimarı
$239K
Teknik Program Müdürü
$209K
Hak Ediş Takvimi

30%

YIL 1

30%

YIL 2

40%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

NortonLifeLock şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 30% hak ediş süresi 1st-YIL (30.00% yıllık)

  • 30% hak ediş süresi 2nd-YIL (30.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 3rd-YIL (40.00% yıllık)

SSS

NortonLifeLock şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $273,360 tazminatla Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NortonLifeLock şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $154,087 tutarındadır.

