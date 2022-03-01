Şirket Dizini
Northwestern University
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Northwestern University Maaşlar

Northwestern University şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $32,401 toplam tazminattan üst seviyede Doktor için $502,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Northwestern University. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $80K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

Veri Bilimci
Median $62K
Makine Mühendisi
Median $40K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Müşteri Hizmetleri
Median $33.3K
Malzeme Mühendisi
Median $45K
Proje Müdürü
Median $80K
Biyomedikal Mühendisi
$58.1K
İş Analisti
$101K
İş Geliştirme
$83.7K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$32.4K
Veri Analisti
$74.4K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$85.6K
Doktor
$503K
Ürün Müdürü
$89.6K
UX Araştırmacısı
$140K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Northwestern University şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $502,500 tazminatla Doktor at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Northwestern University şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $80,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Northwestern University için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • The University of Texas at Austin
  • University of California, San Francisco
  • Cornell University
  • Fullstack Academy
  • Georgia Tech
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar