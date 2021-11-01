Şirket Dizini
Northern Trust Maaşlar

Northern Trust şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $46,672 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $255,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Northern Trust. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $148K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Analisti
Median $78K
Ürün Müdürü
Median $110K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $46.7K
Çözüm Mimarı
Median $238K
Mali Analист
Median $123K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $255K
Muhasebeci
$107K
İdari Asistan
$63.7K
Müşteri Hizmetleri
$79.6K
Veri Analisti
$81.4K
Veri Bilimci
$94.5K
İnsan Kaynakları
$86.2K
Yatırım Bankacısı
$86.2K
Ürün Tasarımcısı
$139K
İK Uzmanı
$131K
Siber Güvenlik Analisti
$109K
Teknik Program Müdürü
$240K
SSS

Northern Trust şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $255,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Northern Trust şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $108,206 tutarındadır.

