Nortal
Nortal Maaşlar

Nortal şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $38,904 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $121,605 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Nortal. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $78K
Veri Bilimci
$77.3K
İnsan Kaynakları
$122K

Proje Müdürü
$41.3K
İK Uzmanı
$38.9K
Çözüm Mimarı
$81.9K
SSS

Nortal şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $121,605 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nortal şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $77,644 tutarındadır.

