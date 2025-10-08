Şirket Dizini
Noon Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar Egypt konumunda

Noon şirketinde in Egypt Backend Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına EGP 1.25M tutarındadır. Noon şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Yıllık toplam
EGP 1.25M
Seviye
L1
Temel maaş
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Prim
EGP 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Noon?

EGP 7.92M

Noon şirketindeki in Egypt Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam EGP 1,251,828 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Noon şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Egypt için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat EGP 1,246,946 tutarındadır.

