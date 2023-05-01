Şirket Dizini
NinjaCat
NinjaCat Maaşlar

NinjaCat şirketinin medyan maaşı Ürün Müdürü için $153,514 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NinjaCat. Son güncellenme: 11/24/2025

Ürün Müdürü
$154K
SSS

NinjaCat şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $153,514 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NinjaCat şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $153,514 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

