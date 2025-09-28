Şirket Dizini
Nineleaps
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

Nineleaps Veri Analisti Maaşlar

Nineleaps şirketinde in India Veri Analisti tazminat paketi medyanı year başına ₹892K tutarındadır. Nineleaps şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹892K
Seviye
-
Temel maaş
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Nineleaps?

₹13.95M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Nineleaps şirketindeki in India Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,554,706 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nineleaps şirketinde Veri Analisti rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹892,236 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Nineleaps için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Square
  • Snap
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar