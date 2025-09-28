Şirket Dizini
NimbleRx
NimbleRx Yazılım Mühendisi Maaşlar

NimbleRx şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $130K tutarındadır. NimbleRx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
NimbleRx
Software Engineer
New York, NY
Yıllık toplam
$130K
Seviye
-
Temel maaş
$100K
Stock (/yr)
$30K
Prim
$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir NimbleRx?

$160K

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Stajyer Maaşları

SSS

NimbleRx in United StatesYazılım Mühendisi最高薪酬方案，年度總薪酬為$215,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
NimbleRxYazılım Mühendisi職位 in United States年度總薪酬中位數為$122,000。

Diğer Kaynaklar