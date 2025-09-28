Şirket Dizini
Nikola Motor Teknik Program Müdürü Maaşlar

Nikola Motor şirketinde in United States ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına $145K ile $202K arasında değişmektedir. Nikola Motor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$156K - $182K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$145K$156K$182K$202K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Nikola Motor şirketindeki in United States Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $202,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nikola Motor şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $144,500 tutarındadır.

