Nikola Motor
Nikola Motor Makine Mühendisi Maaşlar

Nikola Motor şirketinde in United States Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $140K tutarındadır. Nikola Motor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
Yıllık toplam
$140K
Seviye
Senior
Temel maaş
$140K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Nikola Motor?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
SSS

Nikola Motor şirketindeki in United States Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $185,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nikola Motor şirketinde Makine Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $140,000 tutarındadır.

