Nikola Motor şirketinde in United States Kontrol Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $155K tutarındadır. Nikola Motor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
Yıllık toplam
$155K
Seviye
-
Temel maaş
$155K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Nikola Motor?

$160K

SSS

The highest paying salary package reported for a Kontrol Mühendisi at Nikola Motor in United States sits at a yearly total compensation of $286,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nikola Motor for the Kontrol Mühendisi role in United States is $155,750.

