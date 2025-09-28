Şirket Dizini
NIIT Foundation şirketinde in India ortalama Endüstriyel Tasarımcı toplam tazminatı year başına ₹311K ile ₹425K arasında değişmektedir. NIIT Foundation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹333K - ₹403K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹311K₹333K₹403K₹425K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

NIIT Foundation şirketindeki in India Endüstriyel Tasarımcı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹424,622 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NIIT Foundation şirketinde Endüstriyel Tasarımcı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹311,146 tutarındadır.

