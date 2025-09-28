Şirket Dizini
Nightfall Yazılım Mühendisi Maaşlar

Nightfall şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹3.27M tutarındadır. Nightfall şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
Nightfall
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹3.27M
Seviye
L3
Temel maaş
₹3.11M
Stock (/yr)
₹156K
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Nightfall?

₹13.95M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Nightfall in India sits at a yearly total compensation of ₹7,126,435. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nightfall for the Yazılım Mühendisi role in India is ₹3,113,343.

Diğer Kaynaklar