Nielsen şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına ₹1.72M ile Principal Software Engineer için year başına ₹6.7M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.27M tutarındadır. Nielsen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
