Nielsen şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $89K tutarındadır. Nielsen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
Nielsen
Product Designer
hidden
Yıllık toplam
$89K
Seviye
-
Temel maaş
$82K
Stock (/yr)
$0
Prim
$7K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Nielsen?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Nielsen şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $144,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nielsen şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $95,000 tutarındadır.

