Nielsen şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı Data Scientist için year başına $111K ile Senior Data Scientist için year başına $122K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $115K tutarındadır. Nielsen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
