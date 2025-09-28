Şirket Dizini
NICE
NICE Yazılım Mühendisi Maaşlar

NICE şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına $92.3K ile Lead Software Engineer için year başına $218K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $128K tutarındadır. NICE şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir NICE?

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

NICE şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $217,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NICE şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,000 tutarındadır.

