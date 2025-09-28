NICE şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına $92.3K ile Lead Software Engineer için year başına $218K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $128K tutarındadır. NICE şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
