Şirket Dizini
NICE
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Satış Mühendisi

  • Tüm Satış Mühendisi Maaşları

NICE Satış Mühendisi Maaşlar

NICE şirketinde in Canada Satış Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$203K tutarındadır. NICE şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$203K
Seviye
L2
Temel maaş
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$46.5K
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir NICE?

CA$227K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Satış Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

NICE şirketindeki in Canada Satış Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$211,932 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NICE şirketinde Satış Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$203,611 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    NICE için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar