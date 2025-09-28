Şirket Dizini
NICE Ürün Müdürü Maaşlar

NICE şirketinde in Israel Ürün Müdürü tazminatı Product Manager için year başına ₪419K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Israel medyanı ₪395K tutarındadır. NICE şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
₪565K

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir NICE?

SSS

NICE şirketindeki in Israel Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪459,889 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NICE şirketinde Ürün Müdürü rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪409,089 tutarındadır.

