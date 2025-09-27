Şirket Dizini
nference
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

nference Yazılım Mühendisi Maaşlar

nference şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına ₹2.18M ile Staff Engineer için year başına ₹5.55M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.94M tutarındadır. nference şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

₹13.95M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir nference?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at nference in India sits at a yearly total compensation of ₹5,550,144. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at nference for the Yazılım Mühendisi role in India is ₹2,944,438.

Öne Çıkan İş İlanları

    nference için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • EdCast
  • Socialbakers
  • Blue Canyon Technologies
  • Arcesium
  • Zoho
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar