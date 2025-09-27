nference şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına ₹2.18M ile Staff Engineer için year başına ₹5.55M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.94M tutarındadır. nference şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
