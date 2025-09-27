NextRoll şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı EIC2 için year başına $155K ile EIC3 için year başına $190K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $180K tutarındadır. NextRoll şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
