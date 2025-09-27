Şirket Dizini
NextRoll
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

NextRoll Yazılım Mühendisi Maaşlar

NextRoll şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı EIC2 için year başına $155K ile EIC3 için year başına $190K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $180K tutarındadır. NextRoll şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
EIC1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir NextRoll?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

NextRoll şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $213,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NextRoll şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $180,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    NextRoll için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Audible
  • JUUL Labs
  • Xandr
  • Point72
  • Mindstrong
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar