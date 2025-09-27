Şirket Dizini
NextRoll
NextRoll Ürün Müdürü Maaşlar

NextRoll şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı EIC4 için year başına $221K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $232K tutarındadır. NextRoll şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir NextRoll?

SSS

The highest paying salary package reported for a Ürün Müdürü at NextRoll in United States sits at a yearly total compensation of $470,270. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NextRoll for the Ürün Müdürü role in United States is $232,000.

