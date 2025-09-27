Şirket Dizini
Nexton Consulting Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Nexton Consulting şirketinde in France ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına €33.2K ile €47.4K arasında değişmektedir. Nexton Consulting şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€38.1K - €44.6K
France
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€33.2K€38.1K€44.6K€47.4K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Nexton Consulting?

SSS

Nexton Consulting şirketindeki in France Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €47,399 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nexton Consulting şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in France için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €33,220 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar