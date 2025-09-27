Şirket Dizini
Next Insurance
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Next Insurance İnsan Kaynakları Maaşlar

Next Insurance şirketinde in Israel ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına ₪290K ile ₪423K arasında değişmektedir. Next Insurance şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₪333K - ₪380K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₪290K₪333K₪380K₪423K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₪562K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Next Insurance şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Next Insurance şirketindeki in Israel İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪422,799 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Next Insurance şirketinde İnsan Kaynakları rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪290,226 tutarındadır.

