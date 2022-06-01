Şirket Dizini
Newfold Digital
Newfold Digital Maaşlar

Newfold Digital şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $19,127 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $171,353 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $19.1K

Backend Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $50.8K
Veri Analisti
$83.3K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$109K
Ürün Müdürü
$55.9K
Proje Müdürü
$53.8K
Satış
$63.7K
Siber Güvenlik Analisti
$132K
Çözüm Mimarı
$171K
SSS

Newfold Digital şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $171,353 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Newfold Digital şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $63,700 tutarındadır.

