Şirket Dizini
Nepal Telecom
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Nepal Telecom Yazılım Mühendisi Maaşlar

Nepal Telecom şirketinde in Nepal ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına NPR 1.28M ile NPR 1.75M arasında değişmektedir. Nepal Telecom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$9.9K - $11.7K
Nepal
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisi maaş bilgisis için Nepal Telecom kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Nepal Telecom?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Nepal Telecom şirketindeki in Nepal Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NPR 1,749,652 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nepal Telecom şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Nepal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NPR 1,278,007 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Nepal Telecom için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Roblox
  • Uber
  • Pinterest
  • Databricks
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nepal-telecom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.