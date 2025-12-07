Şirket Dizini
NeoXam Satış Mühendisi Maaşlar

NeoXam şirketinde ortalama Satış Mühendisi toplam tazminatı year başına SGD 51.5K ile SGD 73.1K arasında değişmektedir. NeoXam şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$45.3K - $53.6K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir NeoXam?

SSS

NeoXam şirketindeki Satış Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 73,121 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NeoXam şirketinde Satış Mühendisi rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 51,503 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    NeoXam için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar

