Neogrid
Neogrid Yazılım Mühendisi Maaşlar

Neogrid şirketinde in Brazil Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$80.8K tutarındadır. Neogrid şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Medyan Paket
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$80.8K
Seviye
hidden
Temel maaş
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Neogrid?

R$887K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

Neogrid şirketindeki in Brazil Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$153,752 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Neogrid şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$80,762 tutarındadır.

