Neogrid
Neogrid Maaşlar

Neogrid şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $10,643 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $44,980 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Neogrid. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $14.6K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Analisti
$10.6K
Ürün Müdürü
$45K

Program Müdürü
$26.8K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Neogrid şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $44,980 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Neogrid şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $20,658 tutarındadır.

