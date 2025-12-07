Şirket Dizini
Neo4j
Neo4j Satış Maaşlar

Neo4j şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $185K ile $263K arasında değişmektedir. Neo4j şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$212K - $248K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$185K$212K$248K$263K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Neo4j?

SSS

Neo4j şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $263,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Neo4j şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $184,500 tutarındadır.

