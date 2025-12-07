Şirket Dizini
Neo4j
Neo4j şirketinde in Singapore ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına SGD 233K ile SGD 331K arasında değişmektedir. Neo4j şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$204K - $232K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$180K$204K$232K$256K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Neo4j?

SSS

Neo4j şirketindeki in Singapore Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 330,760 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Neo4j şirketinde Pazarlama rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 232,653 tutarındadır.

