NDA
NDA Yazılım Mühendisi Maaşlar

NDA şirketinde in Russia Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına RUB 3.04M tutarındadır. NDA şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Medyan Paket
NDA
Software Engineer
RUB 3.04M
Middle
RUB 2.81M
RUB 0
RUB 234K
3 Yıl
3 Yıl
Backend Yazılım Mühendisi

NDA şirketindeki in Russia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 4,700,398 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NDA şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Russia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 2,810,063 tutarındadır.

