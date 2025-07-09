Şirket Dizini
NDA Maaşlar

NDA şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $11,637 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $125,372 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NDA. Son güncellenme: 9/8/2025

$160K

İş Analisti
$56K
Veri Analisti
$16.4K
İnsan Kaynakları
$20.5K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$13.7K
Pazarlama
$82.5K
Ürün Tasarımcısı
$11.6K
Ürün Müdürü
$54.8K
Proje Müdürü
$50.3K
Satış
$17.8K
Yazılım Mühendisi
$22.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$125K
Çözüm Mimarı
$89.6K
SSS

NDA şirketinde en yüksek maaşı Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu alır ve yıllık toplam tazminat $125,372'dir.
NDA'da ortalama yıllık toplam tazminat $36,300'dır.

