NCR
NCR Yazılım Mühendisi Maaşlar

NCR şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Grade 9 için year başına $93.4K ile Grade 13 için year başına $169K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $100K tutarındadır. NCR şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Giriş Seviyesi)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Kariyer seviyeleri nelerdir NCR?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

NCR şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $169,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NCR şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar