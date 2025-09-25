Şirket Dizini
NCR
  • Maaşlar
  • Proje Müdürü

  • Tüm Proje Müdürü Maaşları

NCR Proje Müdürü Maaşlar

NCR şirketinde in Israel Proje Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₪396K tutarındadır. NCR şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Yıllık toplam
₪396K
Seviye
11
Temel maaş
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Prim
₪20.5K
Şirketteki yılı
10 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir NCR?

₪562K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Katkıda Bulun

SSS

NCR şirketindeki in Israel Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪430,911 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NCR şirketinde Proje Müdürü rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪383,528 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar