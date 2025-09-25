NCR şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminatı Grade 9 için year başına $93.5K ile Grade 11 için year başına $140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $133K tutarındadır. NCR şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
