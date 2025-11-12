Şirket Dizini
National University of Singapore
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Araştırma Bilimci

National University of Singapore Araştırma Bilimci Maaşlar

National University of Singapore şirketinde in Singapore Araştırma Bilimci tazminat paketi medyanı year başına SGD 96.1K tutarındadır. National University of Singapore şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Medyan Paket
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Yıllık toplam
SGD 96.1K
Seviye
L5
Temel maaş
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Prim
SGD 0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

National University of Singapore şirketindeki in Singapore Araştırma Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 128,249 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
National University of Singapore şirketinde Araştırma Bilimci rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 96,073 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    National University of Singapore için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • Microsoft
  • Google
  • Facebook
  • Amazon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar