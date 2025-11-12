Şirket Dizini
National University of Singapore
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • AI Araştırmacısı

  • Singapore

National University of Singapore AI Araştırmacısı Maaşlar Singapore konumunda

National University of Singapore şirketinde in Singapore AI Araştırmacısı tazminat paketi medyanı year başına SGD 69.6K tutarındadır. National University of Singapore şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Medyan Paket
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Yıllık toplam
SGD 69.6K
Seviye
hidden
Temel maaş
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Prim
SGD 0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

National University of Singapore şirketindeki in Singapore AI Araştırmacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 103,378 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
National University of Singapore şirketinde AI Araştırmacısı rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 69,600 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    National University of Singapore için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • Microsoft
  • Google
  • Facebook
  • Amazon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar