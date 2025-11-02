Şirket Dizini
Nanox Vision
Nanox Vision Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Nanox Vision şirketinde in Israel ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₪413K ile ₪566K arasında değişmektedir. Nanox Vision şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₪448K - ₪531K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₪413K₪448K₪531K₪566K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Nanox Vision şirketindeki in Israel Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪565,577 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nanox Vision şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪413,117 tutarındadır.

